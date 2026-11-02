Ünlü avukat Cengiz Hortoğlu tüm servetini oğullarına verdi! Sonunda kızlarına sığındı

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Bir dönem çeşitli gündüz kuşağı programında danışman avukatlık da yapan şair ve yazar Cengiz Hortoğlu, aile hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Türk televizyon izleyicisinin " Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" adlı programında tanıdığı Hortoğlu, 4 oğlu ve 2 kızı olduğunu ve geçmişte yaptığı mal paylaşımının hayatının en büyük hatası olduğunu söyledi.

Eşi henüz hayattayken sahip olduğu büyük serveti dört oğlu arasında eşit şekilde bölüştürdüğünü anlatan Hortoğlu, bu kararı alırken eşinin bütün itirazlarına rağmen geri adım atmadığını belirtti.

İki kızına ise mal varlığından hiçbir pay vermediğini söyleyen Hortoğlu, onların eğitim masraflarını dahi karşılamadığını itiraf etti.

Yaşadığı pişmanlığı, "Dört oğlum, iki kızım vardı. Hayatımın en büyük hatasını yapmışım. Kimse benim yaptığım hatayı yapmasın" sözleriyle dile getirdi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Eşini kaybettikten sonra dört oğlunun yanında kalmaya başladığını anlatan Hortoğlu, ilk zamanlarda herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Ancak aradan yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından aile içinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

Gelinlerinin kendisini evlerinde istememeye başladığını belirten Hortoğlu, oğullarının da sürekli eşlerini gerekçe gösterdiğini ifade etti.

Yaşananların oğulları tarafından planlanmış olabileceğini düşündüğünü de belirten Hortoğlu, bir akşam dört oğlunun karşısına çıkarak kendisi hakkında ortak bir karar aldıklarını söylediğini anlattı.

DÖRT OĞLU HUZUREVİNE GİTMESİNİ İSTEDİ

Hortoğlu'nun açıklamasına göre oğulları, kendisini artık evlerinde ağırlamak istemediklerini belirterek huzurevine yerleşmesini talep etti.

Oğullarının, "Baba evde huzur kalmadı. Biz senin huzur evinde kalmanı istiyoruz. Dört kardeş karar verdik" sözleriyle karşılaştığını anlatan Hortoğlu, duydukları karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Yıllar önce bütün mal varlığını kendilerine bıraktığını hatırlatarak oğullarına tepki gösteren Hortoğlu, "Oğlum oturduğunuz evi bile benim paramla aldınız. Bu nasıl bir nankörlük?" dediğini aktardı.

Ancak oğullarının kararından vazgeçmediğini söyleyen Hortoğlu, kendisine "Bu nankörlük falan değil. Sen de bizim huzursuz, mutsuz olmamızı istemezsin" yanıtının verildiğini belirtti.

ÇARESİZ KALINCA KIZINI ARADI

Oğullarının kararı karşısında ne yapacağını bilemeyen Hortoğlu, yıllar önce mirastan mahrum bıraktığı büyük kızını aramaya karar verdi.

Yaşadığı durumu kızına anlatarak yardım isteyen Hortoğlu, "Kızım böyle bir durum var gücüm yok. Ne yapabilirim?" diye sorduğunu söyledi.

Büyük kızının telefonu kapatarak kız kardeşiyle görüştüğünü anlatan Hortoğlu, kısa süre sonra aldığı yanıt karşısında duygulandığını belirtti.

"BABA HİÇ TEREDDÜT ETME, SEN BİZİM BABAMIZSIN"

Hortoğlu, büyük kızının kendisini geri arayarak şu sözleri söylediğini aktardı:

"Baba hiç tereddüt etme. Atla bir taksiye. Al eşyalarını. Önce bize gel. İstersen bizde kalırsın. İstersen küçük kardeşimle kalırsın. Sen bizim babamızsın"

Yıllarca maddi destek vermediği kızlarının kendisine sahip çıkması karşısında mahcup olduğunu anlatan Hortoğlu, büyük kızına "Kızım ben size mahcubum" dediğini belirtti.

"BİZİM PARAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Kızının geçmişte yaşananları geride bıraktığını söylemesi, Hortoğlu'nun anlattığı olayın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Büyük kızının kendisine, "Hiç bunları laf etmeyelim. Onlar geçmişte kaldı. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Durumumuz gayet iyi. Eşlerimiz de iyi. Hem torunlarını görmüş olursun baba" sözleriyle karşılık verdiğini ifade etti.

TORUNLARINI YILLAR SONRA GÖRDÜ

Hortoğlu, yaşadığı pişmanlığın yalnızca servetini yanlış paylaştırmaktan ibaret olmadığını da anlattı. Kızlarıyla arasındaki mesafenin torunlarıyla ilişkisini de etkilediğini belirten ünlü avukat, kızlarının çocuklarını ancak yıllar sonra görebildiğini söyledi.

Bütün mal varlığını bıraktığı oğullarının kendisini huzurevine göndermek istemesine karşılık, hiçbir maddi destek sağlamadığı kızlarının kapılarını açması Hortoğlu'nun hayatında unutamadığı bir deneyim oldu.

Yaşadıklarından büyük ders çıkardığını belirten Hortoğlu, benzer bir hatanın başkaları tarafından yapılmaması gerektiğini vurguladı.