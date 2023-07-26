Ünlü aktör Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
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Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu... Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı. YILMAZ GRUDA KİMDİR?
Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu...
Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.
YILMAZ GRUDA KİMDİR?
Kaynak: Magazinkolik / Magazin