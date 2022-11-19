Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir ve Tarzan Rıfkı gibi efsaneleşen dizilerde rol alan başarılı oyuncu Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Güral'ın oğlunun Dönme Dolap ve Can Şenliği gibi yapımlarda rol alan Rüçhan Gürel olduğu öğrenildi.

Yeşilçam'ın belalı tiplemesi olarak tanınan ve Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı ve Atla Gel Şaban gibi Kemal Sunal'ın unutulmayan projelerinde yer alan Ünal Gürel'in oğlu gündem oldu.

OĞLU DA OYUNCU ÇIKTI

2002 yılında hayatını kaybederek Ünal Gürel'in oğlu başarılı tiyatrocu Rüçhan Gürel olduğu ortaya çıktı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Gürel, İzmir'e bir tiyatro kazandırabilmek için evini ipotek ettirmişti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Rüçhan Gürel, Trabzon, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalıştı. Tiyatronun yanı sıra ekranda da yer alan Gürel, Dönme Dolap ve Can Şenliği gibi yapımlarda oynadı.

ÜNAL GÜREL ROLLERİYLE AKILLARA KAZINMIŞTI

Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümünü kazanan Ünal Gürel, öğrenciyken babasını kaybettiği için eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü. Tiyatroya ilgi duymaya başlayan Gürel, çeşitli oyunlarda rol aldıktan sonra Kemal Sunal'ın projelerinde yer aldı. Usta oyuncu, Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazındı.