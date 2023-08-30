Umut Evirgen'in yeni filmi 'Annesinin Kuzusu'nda eski sevgilisini oynattı

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü işletmeci Umut Evirgen filminde yeni sevgilisinin eski sevgilisini oynattı. 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde prömiyeri yapılacak olan "Annesinin Kuzusu" filminin afişleri yayınlanırken filmin başrol oyuncularından Kubilay Aka'nın bir dönem adının Alina Boz ile aşk dedikodularına karıştığı öğrenildi.

Alina Boz şimdilerde Umut Evirgen ile büyük aşk yaşıyor.

Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen'in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen'in yeni uzun metrajlı filmi "Annesinin Kuzusu" Türkiye prömiyerini Eylül ayında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor.

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ilk kez seyirci ile buluşacak filmin afişleri paylaşıldı.

Filminin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka dışında Selin Şekerci, Necip Memili, Hatice Aslan, Tansu Taşanlar gibi başarılı isimler yer alıyor.