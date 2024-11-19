Uğur Akkuş'un "Her şey maddiyatmış" sözlerine Ebru Şallı'dan ilk yanıt

Eski manken, sunucu Ebru Şallı'nın, 2019 yılında evlendiği iş insanı Uğur Akkuş ile ayrıldığı iddiaları uzun süredir magazin gündemindeydi. Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını açıkladı.

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile ayrılığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim."

Ebru Şallı da aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasını yaptı.

ŞALLI'DAN AKKUŞ'UN SÖZLERİNE İLK YANIT

Şallı, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuştu. Aramızda Kalmasın'a açıklama yapan Şallı "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur Bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" ifadelerini kullandı.

Şallı, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadeleriyle ilgili "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu! Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" dedi. Şallı'nın sakin söylemleri sosyal medyada kullanıcılardan alkış alırken, "Bravo! Çirkinleşmeye gerek yok" yorumları yapıldı.