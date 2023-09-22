TV+, Eylül Ayında İki Yerli Komedi Dizisini Ekranlara Getiriyor

Dijital içerik platformu TV+, eylül ayında Exxen TV ile iki yerli komedi dizisini izleyicilerle buluşturacak. Gibi ve İlginç Bazı Olaylar dizileri, farklı kategorilerde onlarca kaliteli içeriği sunan TV+'ta yer alacak.

Dijital içerik platformu TV+, dünyaca ünlü yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerde onlarca kaliteli içeriği izleyiciye sunan TV+, eylül ayında Exxen TV ile iki yerli komedi dizisini ekranlara getiriyor.

Üç arkadaşın başından geçen küçük ama karmaşık olayları anlatan Gibi ikinci sezonuyla ekrana gelirken, Bursa'da yaşayan İbo'nun başından geçen sıra dışı olayları konu alan İlginç Bazı Olaylar ilk sezonuyla ekranda olacak.

Yapımcılığını Barış Ayaztaş ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği, senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in yazdığı, oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı komedi dizisi Gibi, birbiriyle sürekli didişen üç arkadaş Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un yaşadıklarını anlatıyor.

Bu ay 10 bölümden oluşan ikinci sezonuyla Exxen TV ile TV+'lı ekran tutkunlarıyla buluşan dizinin bu sezonunda en çok konuşulan bölümleri arasında Çaça ve Cosplay, Kuki, Sokak Röportajı yer alıyor. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonu da önümüzdeki aylarda TV+'ta yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Zafer Algöz, Füsun Demirel, Özgür Emre Yıldırım, Melis Babadağ, Özgür Turhan, Duygu Karaca, Nursena Yılmaz, Meral Çetinkaya, Cemre Ebüzziya ve İdil Sivritepe yer alıyor.

NuLook Production imzalı İlginç Bazı Olaylar'ın yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak üstlendi. Dizinin ikinci sezonu önümüzdeki aylarda Exxen TV ile TV+'ta izleyiciyle buluşacak.