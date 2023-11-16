Tutuklanan Nihal Candan, adliye koridorunda sinir krizi geçirdi
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Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Candan kardeşler mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren Nihal Candan'ın 'Neden?, Neden?' diye bağırdı.
"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.