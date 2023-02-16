Türkiye Tek Yürek gecesinde yaşananlar! Bestemsu Özdemir ağladı, makyajsız katılan isimler alkış topladı

Dün akşam ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasına toplanan bağışın yanı sıra ünlü isimler de damga vurdu. Yardım toplamak için seferber olan ünlü isimlerden Bestemsu Özdemir, Hatay'dan geldiğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamazken Eda Ece, Deniz Baysal ve Burcu Özberk'in geceye makyajsız katılması alkış topladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaraları sarılmak için yardım kampanyası düzenlendi. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı ve toplam miktar 115 milyar 124 milyon 528 bin TL oldu. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu.

ÜNLÜ İSİMLER BAĞIŞ TOPLADI

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen birçok ünlü isim gecede bağış topladı.

BESTEMSU ÖZDEMİR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Toplanan bağışın yanı sıra gecede yaşananlar da sosyal medyada gündem oldu. Depremin ardından yardım yapmak için Hatay'a giden oyuncu Bestemsu Özdemir, programda bağışları toplarken duygusal anlar yaşadı. Hatay'dan yeni döndüğünü zor anlar yaşadığını söyleyen Özdemir, "Olayın fazla içinde bulundum o yüzden de zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

GECEYE MAKYAJSIZ KATILAN İSİMLER ALKIŞ TOPLADI

Gecede gelen telefonlara cevap veren Deniz Baysal, Eda Ece ve Burcu Özberk gibi isimler programa makyajsız katıldı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan oyuncular kullanıcılardan alkış topladı.

EDA ECE GÜNDEM OLDU

Günlerdir depremzedeler için yardım toplayan Eda Ece, Twitter'da gündem oldu. Üzüntüsü yüzüne vuran oyuncu için "Duygularımızın vücut bulmuş halisin" ve "Yüzündeki yorgunluğu ve uykusuzluğu gördük" yorumunu yaptı.