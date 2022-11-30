Türkiye Prestij Ödülleri 2022 sahiplerini buldu

Türkiye Prestij Ödülleri'nin 2022 ayağı Hizmet Organizasyon tarafından düzenlendi. İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde iş, sanat, magazin ve medya camiasından çok sayıda isim ödül aldı.

Türkiye Prestij Ödülleri'nin 2022 ayağı İstanbul Harbiye'deki otelde düzenlendi. Hizmet Organizasyon kurucuları Şehmus Güngör ve Ferit Evgi'nin konuklarla birlikte 10. yıl kutlama pastası kesmesinin ardından başlayan etkinliğe başta ünlü sanatçılar Hatice Çarpar, Mahmut Tuncer, Nadide Sultan, Özlem savaş olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı. Gecede magazin gazeteciliğinin önemli ismi Nurcan Sabur da yerini aldı.

HEM ÖDÜLLERİNİ ALDILAR HEM KONUKLARI EĞLENDİRDİLER

Müzik dalında ödüle layık görülen isimler Hatice Çarpar, Mahmut Tuncer ve Nadide Sultan, isimlerinin anons edilmesinin ardından sahneye çıkarak önce ödüllerini aldılar, daha sonra da davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattılar.

NURCAN SABUR'A MAGAZİN ONUR ÖDÜLÜ

Gecede onurlandırılan isimlerden biri de magazin gazeteciliğinin duayen ismi Nurcan Sabur oldu. Sabur, Türkiye Prestij Ödülleri'nin 2022 ayağında "Magazin Onur Ödülü"ne layık görüldü.

HABERLER.COM'A "YILIN EN İYİ HABER SİTESİ ÖDÜLÜ"

Törende ödüle layık görülen kurumlardan biri de Haberler.com oldu. İş, sanat, medya ve magazin dünyasından önemli isimleri bir araya getiren gecede "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne Haberler.com layık görüldü. Ödülü, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Haber Müdürleri Ayça Elal ve Olgun Kızıltepe ile ekip arkadaşları adına Gündem Editörü Barış Yahya Çinçin aldı.