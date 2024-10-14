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Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı

Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
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The Elite Model Of Türkiye yarışmasında su skandalı yaşandı. Bayrampaşa'daki Windsor Otel'deki etkinlikte, davetlilere su dahil hiçbir ikramda bulunulmaması büyük tepki topladı. Aydın Güler'in "kemer sıkma politikası" eleştirilirken, juri üyeleri modellik kriterlerine uymayan adayların podyumda yer almasının zorluğuyla karşılaştı. Bu durum, yarışmanın ciddiyeti ve kalitesi hakkında soru işaretleri doğurdu.

Bu yıl hayatını kaybeden organizatör Erkan Özerman'ın "masaj" skandalında Özerman yana tutumuyla toplumdatepki çeken Aydın Güler'in sahibi olduğu The Elite Model Of Türkiye yarışmasında dikkat çeken bir su skandalı yaşandı. Bayrampaşa'daki Windsor Otel'de gerçekleşen güzellik yarışmasında, davetlilere ve basın mensuplarına su dahil hiçbir ikramda bulunulmaması büyük tepki topladı.

Otel yönetimi ve yarışma komitesinin bu tutumu, misafirlerden olumsuz geri dönüşler almasına sebep oldu. Masaj skandalından büyük yara alan Aydın Güler'in "kemer sıkma politikası" ise gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının tepkilerine yanıt veren Windsor Otel Yönetim Kurulu Üyesi Cem Özboyacı, organizasyonun otelden ikram hizmeti almadığını belirtti, ancak bu açıklama tepkiyi bastırmaya yetmedi.

Özge Ulusoy'un sunduğu yarışmada, modellik kriterlerine uymayan adayların da podyumda yer alması juri üyelerini puanlama konusunda zor durumda bıraktı. Bu durum, yarışmanın genel kalitesi ve ciddiyeti hakkında soru işaretleri oluşturdu. Güler'in yönetimindeki organizasyonun yaşadığı bu skandallar, güzellik yarışmalarında sıkça gündeme gelen tartışmalara bir yenisini ekledi.

Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Etkinlikler Bayrampaşa 3-sayfa Magazin Türkiye Aydın Moda

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