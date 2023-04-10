Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' parçası oldu

Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimlerin milletvekili adayı olduğu Türkiye İşçi Partisi'nin seçim şarkısı Sezen Aksu'nun Karşıyım isimli parçası oldu. Partinin sosyal medya hesabından seçim kampanyası için hazırlanan video paylaşılarak "Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden" denildi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için geri sayım başlarken siyasi partiler de seçim kampanyaları yapmaya başladı. Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimlerin yer aldığı Türkiye İşçi Partisi'nin seçim kampanyası için kullanacağı şarkı belli oldu.

TİP'İN ŞARKISI SEZEN AKSU'DAN

TİP seçim şarkısı olarak Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçasını seçti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda seçim kampanyasını "Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden!" sözleriyle duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) de listelerini oluşturup YSK'ya teslim etti. Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3'üncü bölge, Barış Atay Antalya'dan milletvekili adayı oldu. Siyasete atılan oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla 1'inci sıra, gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci bölgeden, gazeteci Can Atalay da Hatay'dan aday oldu.