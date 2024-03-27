Türkiye'den finale kalan film Mori, Almanya'da yarışacak

Bu yıl 6300 film başvurusu alan festivalde Türkiye'den finale kalmayı başaran tek film olan "Mori", ana yarışmada "En İyi Kısa Film Ödülü" için yarışacak.

1-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen şehrinde 70.'si düzenlenecek olan festival, Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog gibi büyük isimlerin ilk kısa filmlerini gösterdiği dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden biri olarak kabul edilmektedir.

"Azad" adlı kısa filmi ile adından söz ettiren Yakup Tekintangaç, sekiz yıl aradan sonra çektiği yeni filmi "Mori", okula yeni gelen öğretmeni babası zanneden bir kız çocuğunun, onu ikna etme çabasını anlatıyor.

Filmin başrolünde, Tekintangaç'ın filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği köyde keşfettiği Hayrünisa Akbaş yer alırken, filmde ayrıca Ozan Çelik ve S. Emrah Özdemir gibi profesyonel oyuncular da rol aldılar.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Mori'nin ortak yapımcılığını Vefa Geylani üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, müziğini Mustafa Biber, kurgusunu da Doruk Kaya ile Amir Etminan yaptılar.

"Mori'nin haziran ayında da Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapması planlanıyor.