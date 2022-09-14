Türkiye'de de çok izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in sırrı ifşa oldu, seyirciler bile inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Avrupa formatında yarışmanın büyük bir sırrı ifşa oldu. Yarışmacılardan Maria, "Gidip üzerimi değiştirip geleyim" deyince programın bir sonraki bölümünün aynı gün çekildiği ve arada zaman bırakılmadığı ifşa olmuş oldu. Seyirciler de bu anlarda büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'de de geniş bir kitle tarafından merakla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Avrupa formatında ilginç bir olay yaşandı. Popüler yarışma programının geçen haftaki bölümünde Maria King adlı bir yarışmacı ter döktü. Bölüm, Maria sorularında ilerlerken sonlandı ve bitiş yüksek sesli bir efektle duyuruldu.

EKRAN BAŞINDAKİLER HEMEN ANLADI

Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri şüphesiz programın formatından ötürü Maria'nın yarışmaya bir sonraki bölümün başında devam edeceğinin farkına vardı.

TEK SEFERDE BİRDEN FAZLA BÖLÜM ÇEKİLİYOR

Korna çaldığında, sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya sordu: "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz" Maria beklenmedik bir cevap verdi: "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek. "Ardından aceleyle ekledi: "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi" Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor.

1 SAAT SONRA FARKLI KIYAFETLE DÖNÜYORLAR

Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp 1 saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor. Hataya eğlenceli tarafından bakan Clarkson, evdeki izleyicinin havasını bozmamak için çelişkiyi kabul etmeden önce güldü.