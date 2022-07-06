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Türkiye büyük beden mankenini seçti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Türkiye büyük beden mankenini seçti

Bursa'da XXL beden mankenlerin yarıştığı güzellik yarışması renkli anlara sahne oldu.

Bursa'da XXL beden mankenlerin yarıştığı güzellik yarışması renkli anlara sahne oldu. 52 büyük beden kadın mankenin katıldığı güzellik yarısmasında Su Aydın birinciliğe layık görülüp kraliçe seçildi.

Bu yıl 3. sezonu yapılan büyük beden mankenlik yarışması, "Mankenimiz Sizsiniz" finali Bursa'da gerçekleşti.

Tuvid XXL Yönetim Kurulu Başkanı Vural Pekaslan'ın "Kadın her bedende güzeldir" mottosuyla başlattığı yarışma muhteşem bir final gecesiyle sona erdi.

Sunuculuğunu Vahe Kılıçarslan'ın yaptığı yarışmada Demet Şener, Melis Pekaslan Güner, Muammer Ketenci, Kemal Doğulu,Mesut Yar ve Tuvid XXL 'ın marka yüzü Damla Nur Kaya jüri üyesi olarak yer aldı. Muammer Ketenci ve Kemal Doğulu şarkılarıyla geceye renk kattılar.

Vural Pekaslan yaptığı açılış konuşmasında; doğru kalıpla hazırlanmış bir giysinin beden farkı gözetmeksizin her kadını güzelleştirebileceğini ve Tuvid XXL markasının bu fikir üzerine inşa edildiğini vurguladı. Konuşmasının devamında finalistlerin bu gece sergileyeceği defilenin bu fikrin ispatı olacağını dile getiren Pekaslan, " Türkiye'nin dört bir yanından yapılan binlerce başvuru arasından özenle seçilen 52 yarışmacı, guruplar halinde temel mankenlik ve yürüyüş eğitimine tabi tutuldu. Finalistleri belirlemek üzere Instagram üzerinden yapılan halk oylaması sonucunda 23 yarışmacı finale katılma şansı yakaladı. Finalistler podyumda; Tuvid XXL tasarımcılarının imzasını taşıyan mayo, denim grubu, abiye ve yin yang temalı modelleri sergilediler" diye konuştu.

Gecenin sonunda jürinin oyları Vahe Kılıçarslan tarafından açıklandı. Üçüncülüğe Melek Guliyeva, ikinciliğe Ece Akova, birinciliğe Su Aydın layık görüldü. Melek Guliyeva tacı Damla Nur Kaya'dan, Ece Akova Elif Birtek'ten, Su Aydın ise Melis Işık'tan devraldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Vahe Kılıçarslan Türkiye Aydın Bursa Magazin Haberler

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