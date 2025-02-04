Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor
Turbo Turabi'nin cinsel içerikli ifadelerle dolu şarkısına dijital platformlarda erişim engeli getirilirken Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası 4 günde yaklaşık 2 milyon izlenme alan şarkı paylaşıldığı popüler internet sitelerinden teker teker kaldırılmaya başlandı.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi'nin sosyal medyada büyük tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti.
"TOPLUM YAPISINI BOZABİLİR"
Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.
POPÜLER SİTELERDEN KALDIRILIYOR
Bakanlığın başvurusu üzerine değerlendirme yapan Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının dijital platformlarda erişime kapatılmasına karar verdi. Kararın ardından 4 günde 1.7 milyon izlenme alan şarkının paylaşıldığı popüler internet sitelerinde kaldırılması sürecinin başlatıldığı öğrenildi.