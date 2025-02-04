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Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor

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Turbo Turabi'nin cinsel içerikli ifadelerle dolu şarkısına dijital platformlarda erişim engeli getirilirken Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası 4 günde yaklaşık 2 milyon izlenme alan şarkı paylaşıldığı popüler internet sitelerinden teker teker kaldırılmaya başlandı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi'nin sosyal medyada büyük tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti.

"TOPLUM YAPISINI BOZABİLİR"

Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.

POPÜLER SİTELERDEN KALDIRILIYOR

Bakanlığın başvurusu üzerine değerlendirme yapan Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının dijital platformlarda erişime kapatılmasına karar verdi. Kararın ardından 4 günde 1.7 milyon izlenme alan şarkının paylaşıldığı popüler internet sitelerinde kaldırılması sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıÇağlar Sert:

bunu adam yerine koyarsanız olacağı bu kendini beğenmiş ukala

Yorum Beğen305
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYarmolenko:

Turabi - Taner tolga tarlacı - Şeyma Acunun Türkiyeye kazandırdığı isimler

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıoğuz:

şarlatanlık başka bir şey değil

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCece Cece:

bu şarlatanı buruya getirenlerin sucu

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarınull:

Hiç bir özelliğin olmazsa, birileri tarafindan parlatilmi? , o renkli dünyanın, sıcak paranında tadını aldıysan,, sonra bir kenara bırakılmışsan... O hayatın dışına çıkmamak için her türlü saçmalığı yapmayı kendine hak görürsün... Allah şaşırtmasın..

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

hala toplum yapısı dıyorlar,adam zaten uygun degıl topluma..

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Haber YorumlarıYavuz Tatlı:

Acun'un eseri!!!

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Haber YorumlarıBerk Temizkan:

sözlere baktım adam mı diye,ama göremedim adamlık

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Sakalına soo kim senin.

Yorum Beğen42
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Haber Yorumlarıalbatros :

şarkı yerine turabiyi yasaklasanız?

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