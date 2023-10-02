Tuğçe Tayfur, Eşi ve Annesiyle Poz Verdi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, binlerce beğeni aldı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturmuştu.

Evlendiğinden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tayfur, 1.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile fotoğrafını paylaştı.

Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan bu karesine; "Harika bir tablo", "Çok güzelsiniz, maşallah size" ve "Asaletiniz annenizden geliyor" gibi yorumlar yapıldı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur'un eşine uyguladığı yasak kısa sürdü. Eşi Muhammed Aydın'ın sosyal medya kullanmayacağını açıklayan ünlü şarkıcının yasağı delindi. Sosyal medya hesabı açarak paylaşımlar yapan Aydın kayınvalidesi Necla Nazır'ında katıldığı Tuğçe Tayfur'un oğlu Taner Efe'nin doğum gününü paylaştı .

Öte yandan Tuğçe Tayfur doğum gününe gelmeyen Taner Efe'nin babası Taner Şafak için açıklama da bulundu. Tayfur " Sana da gelelim sahte baba televizyon kanallarında ağladın ya çocuğum da çocuğum. Silah mı dayandılar gelmedin doğum gününe" dedi.