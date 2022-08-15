Haber : Tuğçe Kandemir hayranlarını duygulandırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuğçe Kandemir hayranlarını duygulandırdı

Tuğçe Kandemir hayranlarını duygulandırdı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen Üzüm Festivalinde hayranlarıyla buluşan sanatçı Tuğçe Kandemir, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir geceye yaşattı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen Üzüm Festivalinde hayranlarıyla buluşan sanatçı Tuğçe Kandemir, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir geceye yaşattı.

Bekilli ilçesinde bu yıl 19. Kültür Sanat ve Üzüm Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Kentte 12 Ağustos'ta başlayan festivalde Mary Jane grubu, Ali Kınık ve Tuğçe Kandemir sahne aldı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalin son günde sahne alan Tuğçe Kandemir'in konserine vatandaşlar akın etti. Binlerce kişinin buluştuğu alanda sahneye çıkan Kandemir, seyircileri ilk şarkısında coşturdu. Telefonlarının ışıklarını açarak Kandemir'e eşlik eden seyirciler hem eşlik etti hem de bazı şarkılarla duygulandı.

Sevilen birçok şarkısını seslendiren Tuğçe Kandemir, konser sonunda ise seyirciden tam not aldı. Birçok vatandaş festival boyunca sahne alan sanatçılara teşekkür ederek, unutulmaz bir yaşadıklarını söyledi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ali Kınık Mary Jane Denizli Bekilli Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title