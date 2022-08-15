Tuğçe Kandemir hayranlarını duygulandırdı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen Üzüm Festivalinde hayranlarıyla buluşan sanatçı Tuğçe Kandemir, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir geceye yaşattı.

Bekilli ilçesinde bu yıl 19. Kültür Sanat ve Üzüm Festivali yoğun katılımla gerçekleşti. Kentte 12 Ağustos'ta başlayan festivalde Mary Jane grubu, Ali Kınık ve Tuğçe Kandemir sahne aldı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalin son günde sahne alan Tuğçe Kandemir'in konserine vatandaşlar akın etti. Binlerce kişinin buluştuğu alanda sahneye çıkan Kandemir, seyircileri ilk şarkısında coşturdu. Telefonlarının ışıklarını açarak Kandemir'e eşlik eden seyirciler hem eşlik etti hem de bazı şarkılarla duygulandı.

Sevilen birçok şarkısını seslendiren Tuğçe Kandemir, konser sonunda ise seyirciden tam not aldı. Birçok vatandaş festival boyunca sahne alan sanatçılara teşekkür ederek, unutulmaz bir yaşadıklarını söyledi. - DENİZLİ