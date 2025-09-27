Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

Arabesk müziğin güçlü seslerinden "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

OĞLUNDAN ANNESİNE EN ACI VEDA

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter'in de yer aldığı cenaze töreninde oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağlarken kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi. Ülkem'i yakınları ve babası Gürol Gülter teselli etti.

Oğlu Tuğberk Yavuz'un annesine hakkını helal ettiği anlara ait görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı. Yavuz, annesinin tabutunun başında hıçkırarak ağlarken yüksek sesle "Helal olsun" diye bağırdı.

GÜLLÜ'YE BÜYÜK VEFASIZLIK

Cenazeye Güllü'nün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi isimler katıldı. Ancak sanat camiasından beklenen kalabalık oluşmadı.

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim ise törene bizzat katılmak yerine çelenk gönderdi. Bu durum, sanat dünyasında "vefasızlık" tartışmalarını gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katındaki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, sanatçının kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada eğlenirken camdan düştüğü, savcılık talimatıyla "yüksekten düşme" konusundan tahkikat başlatıldığı bildirilmişti.