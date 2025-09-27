Haberler

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! "Helal olsun" haykırışı yürekleri yaktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda!
Haber Videosu

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin usta isimlerinden Güllü son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde kızı Tuyan Ülkem ile oğlu Tuğberk Yavuz fenalık geçirdi. Hıçkırarak ağlayan oğlunun tabutun başında yüksek sesle "Helal olsun" diye haykırması izleyenlerin yüreğini yaktı.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

OĞLUNDAN ANNESİNE EN ACI VEDA

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter'in de yer aldığı cenaze töreninde oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağlarken kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi. Ülkem'i yakınları ve babası Gürol Gülter teselli etti.

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

Oğlu Tuğberk Yavuz'un annesine hakkını helal ettiği anlara ait görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı. Yavuz, annesinin tabutunun başında hıçkırarak ağlarken yüksek sesle "Helal olsun" diye bağırdı.

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

GÜLLÜ'YE BÜYÜK VEFASIZLIK

Cenazeye Güllü'nün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi isimler katıldı. Ancak sanat camiasından beklenen kalabalık oluşmadı.

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim ise törene bizzat katılmak yerine çelenk gönderdi. Bu durum, sanat dünyasında "vefasızlık" tartışmalarını gündeme getirdi.

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

NE OLMUŞTU?

Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katındaki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, sanatçının kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada eğlenirken camdan düştüğü, savcılık talimatıyla "yüksekten düşme" konusundan tahkikat başlatıldığı bildirilmişti.

Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar

Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.