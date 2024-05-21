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Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesine ünlü manken Tuğba Özay sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de milli yas ilan edilmesine zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini sosyal medyada paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun" notunu düştü.

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

TÜRKİYE'DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

"ATEŞLERİ BOL OLSUN"

Milli yas kararına ünlü manken Tuğba Özay'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun." paylaşımında bulundu.

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ayetullah Humeyni İbrahim Reisi Sosyal Medya Helikopter Tuğba Özay Milli Yas Türkiye İran Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Ertuğrul Yenigul:

onun ateşini bilmem ama sen kesin atesliksin

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Hasan:

niye İngiltere kraliçesi öldüğünde yas ilan ediliyor ses çıkmıyorsunuzda bunda niye ses çıkıyor Not: Ne o ne bu ikiside umrumda değil insanların 2 yüzlü tavırları bizi bizden alıyor.

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mehmet türkel:

O dostu da ondan.

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DEVLET BAŞA:

sende yıllar sonra gündeme gelmek için bunumu açıkladın

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Adam Bey:

İran dost değil, gördük geçmişte.

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Blackened:

Onların ateşi bol mu olur bilinmez de "ateşi bol olsun" diyen şahsiyetin kendine hayrı olacak mı şüpheli

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