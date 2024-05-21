Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Ünlü manken Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de milli yas ilan edilmesine zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini sosyal medyada paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun" notunu düştü.

TÜRKİYE'DE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Yas nedeniyle Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

"ATEŞLERİ BOL OLSUN"

Milli yas kararına ünlü manken Tuğba Özay'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak. Ateşleri bol olsun." paylaşımında bulundu.