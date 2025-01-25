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Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

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Eski manken Tuğba Özay, hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan ve eklem ağrıları çeken Özay, sosyal medya hesabından 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz' dedi.

Denizli gezisinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından sık sık ilginç paylaşımlarda bulunan Tuğba Özay, bu kez de hastane odasından yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.

'NEFES ALAMADIM'

Denizli'ye giden ve orada rahatsızlanan Özay, sağlık durumu hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"İstanbul'dan Denizli'ye geldim ve başlangıçta hiçbir problemim yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım ve eklem yerlerimde garip ağrılar ortaya çıktı.

Dün sabah durumum daha da kötüleşti ve hiçbir şekilde nefes alamadım. En son annemin, 'Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?' diye ağladığını duydum. Herkes panikledi ve acil servise götürüldüm. Doktora durumu anlattım; grip ya da soğuk algınlığı şikayetim yoktu, havadan yayılan kimyasallara vücudumun tepki verdiğini söyledim. Bilinçli bir danışan olarak, tek isteğim nefesimin açılmasıydı.

Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

Şu an hastaneler, bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu. İnsanlar virüs kaptıklarını sanıyor. Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fakat fayda etmiyor. Günlerce, hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor. Ben, yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu çok derin araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor ve satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini can kulağıyla dinliyorum.

"HAVADA BİR ŞEY VAR"

Benim babacığım, evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından dolayı nefes alamadığı için gitti. İlk başta bu konudan bahsettiğimde, babam çok inanmamıştı. Ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti. Kaldı ki, babam gitmeden iki gün önce anneme 'Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor' demişti.

"KİMYASALLARLA ZEHİRLENİYORUZ"

Arkadaşlar, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail, yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz. Bu durum her insanda farklı tepkimelere yol açıyor"

Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı: Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Aslı küresel güç sensin Kendi kendinize evliyorsunuz farkında olmadan

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Corona olmuşsun Tuğba.

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Haber YorumlarıATİL LA:

MEMLEKET YANARKEN, FUL MAKYAJ SAÇINI TARAMIŞ !

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