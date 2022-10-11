Tuğba Ekinci hayatını değiştiren karşılaşmayı anlattı! Her şey şezlongda güneşlenirken başlamış

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu "O Şimdi Asker" şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren Tuğba Ekinci oldu. Ekinci, kariyerinin başlangıç noktasını anlattı.

SİLAHLI ŞOVUNUN PERDE ARKASINI ANLATTI

"O Şimdi Asker" şarkısıyla Kral TV Müzik Ödülleri'nde aday gösterilen Tuğba Ekinci, ödül gecesinde gerek silahla yaptığı şovunun perde arkasını anlattı. Başarılı olmanın o dönem bu yoldan geçtiğini söyleyen Ekinci, o geceye özel şov yapmak istediğini ve sıkı bir hazırlık yaptığını ifade etti.

"OSMAN SINAV BENİ ŞEZLONGDA GÜNEŞLENİRKEN KEŞFETTİ"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Müziğe olan ilgin ne başladı" sorusu üzerine Ekinci şunları söyledi: "Ben oyuncu oldum önce, oyunculuğa da şöyle kapak attım. Güneşlenirken Osman Sınav keşfetti. Ben daha 22 yaşında falanım. Osman Sınav'ın da tercihiydi sıfırları keşfetmek. Orayı kiralamışlar bir sezon, çekim için. Kendileri ajanstan bir kızla anlaşmışlar oyuncu vasfında ama memnun kalmamışlar. Osman Bey de beni ortalıkta görüyor. Yanımıza geldi. Ben o zamanlar bir gruplayım. Geldi "Yapabilir misiniz Tuğba Hanım, sizi uzaktan gördük" dedi. Öncesinde tanışmıştık. Ben 'Valla hiç denemedim kamera karşısında olmayı denerim sizin için' dedim. Öyle başladı yani. 14 bölüm anlaştım, gençlik dizisiydi. İlk sözleşmem Mavi Düşler'leydi. Hiç unutmam ilk imzaladığım kağıttır. Babama sordum 'Oyunculuk sana göre. Ben tahmin ediyordum böyle bir mesleğe başlayacağını. Sana yakışır' dedi."

MÜZİK KARİYERİNİN BAŞLADIĞI NOKTAYI ANLATTI

Daha sonra Osman Yağmur Dereli ile çalıştığını söyleyen Ekinci, birçok başarılı isimle çalıştığını dile getirdi. TRT'de Türkan Şoray'ın rol aldığı İkinci Bahar'da kızını oynamak için yapımla sözleşme imzalayan Ekinci, bir anda sözleşmenin iptal olduğunu söyledi. O zaman normaldi. Rolü Nurgül Yeşilçay'a kaptırdığına içten içe üzüldüğünü dile getiren Tuğba Ekinci, "O Şimdi Asker" şarkısının bestecisi Yalçın Polat'la tanıştığını söyledi. Müzik kariyerinin bu karşılaşmayla başladığını söyleyen ünlü şarkıcı kariyeriyle ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.