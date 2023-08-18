Tuğba Ekinci... GÜLDEN KARABÖCEK'E 'ENİŞTECİ' DİYEN DEMET AKALIN'A TEPKİ!

Gülden Karaböcek'in çorbacıda şarkı söylediği iddia edilen görüntüleri gören Demet Akalın, usta ismin yıllar önce eniştesi ile birlikte olmasını hatırlatarak "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek" dedi.

Akalın'ın yorumuna sinirlenen Tuğba Ekinci ise "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Geç anne oldun dikkat et konuşurken kalp kırma. Çok ayıp ettin" ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Gülden Karaböcek'in çorbacıda şarkı söylediği görüntüler magazin basına damga vurunca Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.

Karaböcek'in geçmişte yaşadıklarını hatırlatan Akalın "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek" deyince Tuğba Ekinci'den tepki gecikmedi.

DEMET AKALIN: TÜM ENİŞTECİLERİN SONU BÖYLE OLSA

Sosyal medya hesaplarından yaptığı yorum ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Gülden Karaböcek'in çorbacıdaki görüntülerini görünce "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa da izlesek" yorumunu yaptı.

TUĞBA EKİNCİ: BU KÖFTE NASIL CAN VERECEK?

Demet Akalın'ın yorumunu görünce sinirlenen Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde.

Çok yanlışsın ablası, eleştirdiğin Gülden Karaböcek kızıyla bu yaşlara sağlıkla gelmiş. Geç anne oldun dikkat et konuşurken kalp kırma. Çok ayıp ettin.

Eşine yürüyen arkadaşlarına başka yolla gözdağı ver" diyerek tepki gösterdi.

GÜLDEN KARABÖCEK'İN KIZINDAN YALANLAMA GELDİ

Konya'daki bir imza gününe katılan Gülden Karaböcek, dönüş yolunda Yalova'daki bir mekanda sevilen şarkısını söyledi. Karaböcek'in şarkı söylediği yerde bir çorbacının tabelası olduğunu gören kullanıcılar "Usta isim çorbacıda mı sahne alıyor" yorumunu yaptı.

Annesinin çorbacıda çekilen görüntülerinin ardından 2. Sayfa'ya konuşan Nur Düzgit, "Orası çorbacı değil, "Orası çorbacı değil, otantik mekandı. Annem Konya'dan çok istek alınca imza günü yaptık.

Mekan sahhibi 'Dilek Taşı'nı playback çaldı, annem ısrar üzerine eşlik etti. Yani çorbacıya düşmedi" ifadelerini kullandı.

GÜLDEN KARABÖCEK VE ENİŞTESİ ARASINDA NE YAŞANDI?

Neşe Karaböcek ve yapımcısı Atilla Alpsakarya 1964 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri 10 yıl sürdü ve ikili anlaşamadıkları için boşandı. O esnada Neşe Karaböcek de kendisi gibi şarkıcılık kariyeriyle ünlenmeye çalışan kardeşi Gülden Karaböcek'in önünü kesmeye çalıştı.

Ablası tarafından yalnız bırakılan Gülden Karaböcek, İstanbul'da zor günler geçirmeye başlayınca ona eski eniştesi Atilla Alpsakarya sahip çıktı.

Neşe Karaböcek'ten boşanınca en önemli sanatçısını kaybeden ve 'Karaböcek' markasının Elenor Plak'a ait olduğunu iddia eden Atilla Alpsakarya ise Gülden Karaböcek'e albüm yapmak için onunla evlenmek istedi.

Gülden Karaböcek ise kimseye aldırış etmeden eski eniştesi ile evlenerek bir çocuk dünyaya getirdi. İkilinin evliliği birkaç yıl içinde bitti.

Eniştesiyle yaptığı evlilik hakkında konuşan Gülden Karaböcek, "zaten onunla yaşamaya başladıktan sonra insanların gözünde kirlenmiştim, adım çıkmıştı.

Evlilik bir zorunluluk gibiydi. Hiçbir zamanla Atilla ile eş, sevgili gibi olmadık. Onu öyle görmedim. Hayat beni bu noktaya sürükledi" demişti.