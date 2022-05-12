Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti - Haberler

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Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Tuğba Ekinci, 5 yıl önce evlendiği bir çocuğunun annesi Mihre Mutlu ile boşanan eski aşkı İbrahim Çelikkol'u yerden yere vurdu. "Köfte, böyle temiz yüzlü kadın nikahtan çıkarılır mı? Adam olmadın gitti. Kız verilecek son insansın, şan babası" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de eşinden boşanan eski aşkı İbrahim Çelikkol'u topa tuttu.

5 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

39 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, dün tek celsede boşandı.

Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti

TUĞBA, İBRAHİM'İ HEDEF ALDI: ADAM OLAMADIN GİTTİ

Yıllar önce aşk yaşadığı İbrahim Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı. Instagram hesabından çiftin fotoğrafını paylaşan Ekinci, Çelikkol'u hedef alarak şunları söyledi: "Köfte böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası..."

Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gitti

Tuğba Ekinci, eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'u hedef aldı: Adam olmadın gittiİbrahim Çelikkol ve Tuğba Ekinci

İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdiİbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Çelikkol, Tuğba Ekinci, Instagram, Boşanma, Magazin, Haberler

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