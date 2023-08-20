Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı küplere bindirecek 'Bekaret' paylaşımı

Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in çorbacıda sahne alması gündem oldu. Demet Akalın'ın o görüntüler için "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa keşke" yorumunu yapması Tuğba Ekinci'yi küplere bindirdi.

"PARA KURTARIR SANIYOR HERHALDE"

"Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" diyen Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın eski bir demecinin yer aldığı gazete küpürünü paylaştı.

"BUNUN GİBİLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIM"

"Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" yazılı gazete sayfasını paylaşan Ekinci "Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım" dedi.

İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı;