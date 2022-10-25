Tuğba Ekinci 'Ben bitti demeden yaz bitmez' diyerek hafızalardan silinmeyecek tangalı bikinisini paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekinci, "Ben bitti demeden yaz bitmez" ifadeleriyle tanga bikinili videosunu paylaştı.

Türkiye'de bir döneme şarkılarıyla damga buran isimlerden olan Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlar ve sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle gündemde kalmaya devam ediyor.

SOYUNMA ODASINDAKİ ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Tuğba Ekinci geçtiğimiz mayıs ayında soyunma odasındaki dakikalardan aldığı bir kesiti, takipçileriyle paylaştı.

YENİ PAYLAŞIMI UZUN SÜRE HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK

Ekinci bu sefer de tanga bikinisiyle bir paylaşım yaptı. Ekinci, paylaşımına "Ben bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum geldi.