Haberler

TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1'in popüler dizisi Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf ettikten sonra diziden çıkarıldı. Bu gelişme sonrası TRT'nin dijital platformu Tabii'deki Hacıoğlu'nun rol aldığı Rüzgarlı Pazar dizisinin sosyal medya hesaplarından tüm paylaşımları kaldırıldı.

  • TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etti.
  • İsmail Hacıoğlu, TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisi kadrosundan çıkarıldı.
  • TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisiyle ilgili tüm tanıtım paylaşımları platformun sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından projeden çıkarıldı. Gelişmenin ardından bir adım da TRT Tabii platformundan geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu'nun, soruşturma sürecinde test için örnek verdiği öğrenildi. Test sonuçları açıklanmadan yasaklı madde kullandığını kabul eden oyuncunun, TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisi kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Yapım ekibinin yeni başrol için arayışa başladığı ifade edildi.

RÜZGARLI PAZAR PAYLAŞIMLARI DA SİLİNDİ

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekimleri tamamlanan ve başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin tanıtımına ilişkin tüm paylaşımlar platformun sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Henüz yayın tarihi açıklanmayan projeyle ilgili bu hamle, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. TRT ve Tabii cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı