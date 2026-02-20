TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından projeden çıkarıldı. Gelişmenin ardından bir adım da TRT Tabii platformundan geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu'nun, soruşturma sürecinde test için örnek verdiği öğrenildi. Test sonuçları açıklanmadan yasaklı madde kullandığını kabul eden oyuncunun, TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisi kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Yapım ekibinin yeni başrol için arayışa başladığı ifade edildi.

RÜZGARLI PAZAR PAYLAŞIMLARI DA SİLİNDİ

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekimleri tamamlanan ve başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin tanıtımına ilişkin tüm paylaşımlar platformun sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Henüz yayın tarihi açıklanmayan projeyle ilgili bu hamle, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. TRT ve Tabii cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.