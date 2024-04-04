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Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı

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Özel hayatı, paylaşımları ve arabalara olan düşkünlüğüyle adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın trafikte karşılaştığı hayranıyla diyaloğu dikkat çekti.

Yakın zaman önce EYT'den emekli olan Cem Yılmaz, siyah aracıyla trafikte bir hayranıyla karşılaştı. Camı açık şekilde ilerleyen komedyen hayranının "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna sessiz kalamadı. Videolarla viral olan soruya karşılıksız kalmayan Yılmaz, gülerek "Ne iş olsa yaparım" cevabını verdi. Cem Yılmaz'ın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arabalara olan düşkünlüğüyle tanınan Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili bulunuyor.

Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz' sorusuna sessiz kalamadı

Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz' sorusuna sessiz kalamadı

Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz 'Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz' sorusuna sessiz kalamadı

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Cem Yılmaz Magazin Yaşam Haberler

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