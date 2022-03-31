Trafik Kazası mı Geçirdi? Flaş Açıklama Geldi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da almıştı. Bürsin'in ABD'de kaza yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı. Kerem Bürsin'in menajeri, kaza haberini "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.

Öte yandan önceki gün ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı.

Snob Magazin / Magazin