Trafik Kazası mı Geçirdi? Flaş Açıklama Geldi
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Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra ABD'ye giden Kerem Bürsin'in trafik kazası yaptığı iddia edildi. Ancak ünlü oyuncunun menajeri bu iddiayı "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika'da almıştı. Bürsin'in ABD'de kaza yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin'in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı. Kerem Bürsin'in menajeri, kaza haberini "Yok öyle bir şey" diyerek yalanladı.
Öte yandan önceki gün ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı.
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