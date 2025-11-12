Haberler

Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu Haber Videosunu İzle
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz Poyrazköy yolunda sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçiren Özgü Namal, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan ünlü oyuncu, "İfademizi verdik, çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz" diyerek sevenlerine seslendi.

  • Özgü Namal Beykoz'da trafik kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
  • Özgü Namal yapılan tetkikler sonrasında hastaneden taburcu oldu.
  • Özgü Namal ve çocuklarının kazada ciddi bir yaralanma olmadı.

Beykoz'da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan Namal hastane çıkışında, "İfademizi verdik, çok şükür bir şeyimiz yok" dedi.

Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Kaza, Beykoz'da sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu araç, Poyrazköy yolunda kazaya karıştı. Çocuklarının yara almadan kurtulduğu kazada hafif yaralanan ünlü oyuncu, ambulansla Kavacık'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Namal, burada yapılan ilk kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Namal iyi olduğunu belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu okursunuz artık, çok şükür bir şeyimiz yok hepimiz iyiyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

500 bin konutta kritik detay! Bu süreyi aşanın başvurusu yanıyor
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

500 bin konutta kritik detay! Bu süreyi aşanın başvurusu yanıyor
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Michael Jackson'ın kızı Paris'ten uyuşturucu itirafı

Michael Jackson'ın kızı Paris'ten uyuşturucu itirafı
Şehit babasının sözleri yürekleri yaktı: 'Gelince ararım' dedi, gelmedi oğlum, gelemedi

Şehit babasının sözleri yürek yaktı: 'Gelince ararım' dedi, gelemedi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi

Art arda 3 korkutan deprem oldu, Naci Görür'den jet açıklama geldi
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.