Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Beykoz'da sabah saatlerinde trafik kazası geçiren Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından taburcu olan Namal hastane çıkışında, "İfademizi verdik, çok şükür bir şeyimiz yok" dedi.

Kaza, Beykoz'da sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu araç, Poyrazköy yolunda kazaya karıştı. Çocuklarının yara almadan kurtulduğu kazada hafif yaralanan ünlü oyuncu, ambulansla Kavacık'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Namal, burada yapılan ilk kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Namal iyi olduğunu belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu okursunuz artık, çok şükür bir şeyimiz yok hepimiz iyiyiz" şeklinde konuştu.