Törendeki sözleri tepki çeken Melek Mosso, eleştirilere katledilen kuzeni üzerinden cevap verdi

Dün akşam katıldığı törende ödül alırken "Bu ödülü dünyada ötekileştirilen ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Kimse beni susturamayacak" diyen Melek Mosso'nun sözleri tepki çekti. Gelen eleştirilere 12 yıl önce kadın cinayetine kurban giden kuzeni üzerinden cevap veren şarkıcı, "Bu toplumda her bir kadının eşit insan haklarına sahip olana kadar da konuşmaya devam edeceğim" dedi.

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Melek Mosso, "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi oldu. Ödül sonrası yaptığı konuşma tepki çeken Mosso'dan cevap geldi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Kendisini eleştirenlere Instagram hesabından yayınladığı videoyla cevap veren şarkıcı, Dünden beri gelen mesajlarınızı alıyorum. Tebrik edene de etmeyene de çok teşekkür ediyorum. Sanırım bugün televizyonda da konuşulmuşum ama çok da anlaşılamamışım. Evet ben özgür bir kadınım. Dün akşam giydiğim kıyafetten tutun annemin başörtüsüne kadar bel altı vuran insanlar da olmuş. Çok üzüldüm, çok kırıcı şeyler bunlar çok ayrıştırıcı. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Ben güçlü bir kadınım, her zaman da böyle oldum ve bunun mücadele verdim. Ben Anadolu'nun ücra köşesinde okuyamayan, kocasından dayak yiyen, kuma olarak verilen, ötekileştirilen, taciz edilen, öldürülen kız kardeşlerim ve kadınlar adına konuştum. Bu toplumda her bir kadının eşit insan haklarına sahip olana kadar da konuşmaya, sesimi yükseltmeye ve üretmeye devam edeceğim. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yaşasın kadın gücü" dedi.

KATLEDİLEN KUZENİNİ HATIRLATTI

Daha sonra 2011 yılında katledilen halasının kızı Hülya'dan bahseden Melek Mosso, "Canım kuzenim, halamın kızı Hülya... O bir erkek cinayeti kurbanı. 2011'de 31 yerinden bıçaklanarak katledildi. Cansız bedenini örene kadar onu kaybettiğime asla ikna olamadım. Katili şimdi dışarıda" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLÜ KATLEDİLEN BÜTÜN KADINLARIN RUHLARINA ARMAĞAN EDİYORUM"

Dün akşam aldığı ödülü katledilen kadınlara armağan eden Melek Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.