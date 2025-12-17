Espressolab'den Tommy Cash sürprizi

Eurovision'da "Espresso Macchiato" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Tommy Cash, Türkiye'de sevenleriyle bir araya geldi. İstanbul'da Salon İKSV'de iki gün üst üste konser veren sanatçı, sonraki günlerde gerçekleştirdiği sürpriz bir konseptle de dikkat çekti. Espressolab Merter Roastery'de düzenlenen özel bir etkinlikte performans sergileyen Tommy Cash, flashmob formatında kurgulanan gösterisiyle kahve severlere keyifli anlar yaşattı.

2025 Eurovision'da Estonya'yı temsil eden Tommy Cash, uzun bir aranın ardından Türkiye'ye gelerek izleyicisiyle bir araya geldi. İstanbul'da Salon İKSV'de iki gün üst üste konser veren sanatçı, konser programının ardından şehirde farklı bir performansla da dikkat çekti. Espressolab Merter Roastery'de düzenlenen özel bir etkinlikte sahne alan Tommy Cash, flashmob konseptiyle kurgulanan sürpriz performansıyla ziyaretçilerin karşısına çıktı. Eurovision sahnesinin sevilen şarkısı "Espresso Macchiato", kahve severlere müzik ve performansın iç içe geçtiği farklı bir deneyim yaşattı.

Tommy Cash'in sergilediği performans, Türkiye'ye yenilikçi bir konseptle de buluşturmuş oldu. Yurtdışında özellikle konserlerde, festivallerde ve kamusal etkinliklerde sıkça kullanılan, kalabalığın arasında aniden başlayan senkronize gösterilerden oluşan flashmob konsepti, Cash'in müzikal enerjisiyle birleşerek ilk kez bir kahve atmosferinde hayat buldu. Müziğin aniden "Espresso Macchiato"ya dönmesiyle başlayan flashmob'da, Tommy Cash atlı karıncadan inip kalabalığın arasına karışarak şarkısını söyledi. Sanatçı, Eurovision'da viral olan koreografisinin bazı bölümlerini bu spontane akışa dahil ederek performansını zenginleştirdi.

Back in Town ve Coffee & Chill gibi deneyim odaklı etkinlikleriyle Roastery'i kültürel buluşma alanına dönüştüren Espressolab, son dönemde Glass Beams'ten Mavi Gri'ye uzanan geniş bir sanatçı yelpazesini ağırlayarak ziyaretçilerine kapsamlı bir etkinlik takvimi sunmuştu. Merter Roastery'de gerçekleşen Tommy Cash performansı ise bu üretici yaklaşımının çarpıcı örneklerinden biri oldu.

40 milyondan fazla dinlendi

Eurovision sahnesinde üçüncülük elde ettikten sonra uluslararası pop kültüründe hızla yükselen "Espresso Macchiato", melodisinin yanı sıra kahve metaforlarıyla bütünleşen eğlenceli sözleri sayesinde de geniş bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmişti. Şarkı, espresso shot'ın keskin enerjisi ile macchiatonun yumuşak dokusunu teatral bir vokal stiliyle bir araya getiriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 40 milyonu aşkın dinlemeye ulaşarak dijital platformlarda dikkat çeken parça, Eurovision performansının ardından sosyal medyada dans akımları, remixler ve parodilerle daha da geniş bir etki alanı kazandı.