Teşkilat'ın 104. bölümünde neler olacak:

Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır.

Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar.

Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir.

Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.