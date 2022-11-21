Teşkilat 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 57.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu TEŞKİLAT dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? TEŞKİLAT 57.bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57 yeni bölüm fragmanı izle! 57. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Teşkilat dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 57. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizisinin konusu nedir? 57. Fragmanı nasıl izlenir! Teşkilat dizisininoyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat 'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat 'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Teşkilat özetsiz yeni bölümleriyle her hafta Pazar günüleri saat 20.00'da TRT 1 ekranlarda izleyiciyle buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor…