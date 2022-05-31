Teoman, konser esnasında önce ruj sürdü sonra kondom şişirip seyircilere attı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Teoman'ın İzmir'deki konserinde bir kadın hayranı sahneye ruj ve kondom bıraktı. Hayranının yaptığına şakayla karşılık veren Teoman ise önce ruju sürdü sonra da kondomu şişirdi.
Güçlü sesiyle Türk müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Teoman, cumartesi akşamı İzmir'de sahneye çıktı. Şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcının sahnesinde ilginç bir olay yaşandı.
SAHNEDE KONDOM ŞİŞİRİP HAYRANLARINA ATTI
Konser esnasında kadın seyircilerden biri sahneye ruj ve kondom bıraktı. Durumu şakaya vuran Teoman ise önce hayranından gelen ruju sürdü sonra da bırakılan kondomu balon gibi şişirerek seyircilere attı. Şarkıcının sevenlerini kahkahaya boğduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.