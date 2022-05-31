Teoman, konser esnasında önce ruj sürdü sonra kondom şişirip seyircilere attı - Haberler

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Teoman, konser esnasında önce ruj sürdü sonra kondom şişirip seyircilere attı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Teoman'ın İzmir'deki konserinde bir kadın hayranı sahneye ruj ve kondom bıraktı. Hayranının yaptığına şakayla karşılık veren Teoman ise önce ruju sürdü sonra da kondomu şişirdi.

Güçlü sesiyle Türk müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Teoman, cumartesi akşamı İzmir'de sahneye çıktı. Şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcının sahnesinde ilginç bir olay yaşandı.

SAHNEDE KONDOM ŞİŞİRİP HAYRANLARINA ATTI

Konser esnasında kadın seyircilerden biri sahneye ruj ve kondom bıraktı. Durumu şakaya vuran Teoman ise önce hayranından gelen ruju sürdü sonra da bırakılan kondomu balon gibi şişirerek seyircilere attı. Şarkıcının sevenlerini kahkahaya boğduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Teoman, konser esnasında önce ruj sürdü sonra kondom şişirip seyircilere attı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Teoman Konser İzmir Cinsellik Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Abdullah Atik:

EMBESİL ASALAK

Cevap Yaz 10 40 Yayından Kaldır
Yusuf Kuşçu:

Rezillik her yerde

Cevap Yaz 7 44 Yayından Kaldır
Furkan Öztürk Öztürk:

Bunun gibi sanatçı müsveddeleri çoğaldı. Ahlaksızlık diz boyu.. Devlet, devlet olsa da bişeyler yapsa artık...

Cevap Yaz 12 69 Yayından Kaldır
500
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