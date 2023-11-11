Teoman... BOŞLUK BULUNCA KARAKÖY, EMİNÖNÜ GEZİYORUM!

Geçtiğimiz günlerde 80 yaşında evleneceğini söyleyen Teoman, tatil yapmadığını bunun yerine boş zamanlarında İstanbul’un tarihi semtlerini dolaştığını söyledi. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ünlü rockçı, bu durumun hatırlatılması üzerine itirafta bulundu.

Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken objektiflere yansıyan Teoman, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen günlerde konser vermek için Van'a gittiğini söyleyen şarkıcı, yurt dışı konser maratonu sonrası 14 gün ara vererek dinleneceğini ifade etti.

"TATİL YAPMAYI SEVMİYORUM"

Tatil yapmayı sevmediğini anlatan Teoman, "Pek bir şey yapmıyorum. Konserlerden sonra dinleneceğim. Tatil falan da yapmıyorum. Ben boşluk bulunca Karaköy'e, Eminönü'ne falan gidiyorum.

Böyle çılgın planlarım olmuyor. Sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü'nü seviyorum. Dolaşıyorum oralarda, Karaköy'de güzel bir dönercim var, kokoreççilere gidiyorum" şeklinde konuştu.

"CİDDİ ADAM DEĞİLİM"

Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, bu durumun hatırlatılmasıyla bu kez "Ciddi bir adam değilim. Benim ciddi ilişkilerim olmaz. Çoktan kapandı, ben hayatta evlenmem artık" açıklamasında bulundu.

"BATI BUNLARA GÖZ YUMUYOR"

Teoman ayrıca batı ülkelerinin, bir aydır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e karşı iki yüzlü davrandığını sözlerine ekleyip, yaşanan insanlık dramı için şöyle konuştu:

İsrail'in yaptığı şeyler insanları ikiye bölmüş durumda. Batı ülkeleri kendilerini İsrail'e yakın hissediyorlar. Batının iki yüzlülüğü dediğimiz şey var burada. 'İnsan hakları derler, onu bunu derler, ama bunlar Filistin'e gelince pek işlemiyor.

Çocukluğumdan beri 'Kahrolsun emperyalizm' deriz ama kahrolmaz. Bu gösterilerle olacak iş değil, birtakım yaptırımlarla olur siyaset dünyasında. İsrail bütün Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendiriliyor,

Filistin orada yalnız bırakılıyor, orada su bulamayan insanlar var. Batı bunlara göz yumuyor.