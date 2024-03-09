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Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu

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Seneler önce yayınlanan Teletabiler isimli çocuk programında Güneş rolünü oynayan Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı. Kızıyla sık sık kamera karşısına geçen anne ve bebeğe beğeni yağıyor.

Henüz 9 aylıkken 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, genç kadın oldu. Uzun süredir Ricky Latham ile ilişki yaşayan Smith, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı.

Teletabiler'in 365 bölümünde yer alan Güneş Bebek rolüyle hafızalara kazınan Jess Smith, ocak ayında bebeğini kucağına alarak Instagram hesabından peş peşe aile pozlarını paylaştı. Kızıyla bol bol zaman geçiren oyuncu, son paylaşımına da "İster inan ister inanma, gülümsemeye başladı" notunu yazdı.

İşte Jess Smith ve kızının pozları...

Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu

Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu

Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu

Teletabiler'deki Güneş Bebek rolüyle tanınan Jess Smith, anne oldu

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Güneş Bebek Televizyon Magazin Yaşam Haberler

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