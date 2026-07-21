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Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile nikah tazeledi

Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu ile nikah tazeledi
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

  • Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, kaptan Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
  • Melih Mahmutoğlu, 2013'ten beri Fenerbahçe'de forma giyiyor ve 2 Avrupa Ligi, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 13 sezondur takımda bulunan kaptan Melih Mahmutoğlu'nun geleceği belli oldu.

MELİH MAHMUTOĞLU İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen 36 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

''BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ''

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. 2013 yılında katıldığı ailemizde 2 Avrupa Ligi, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan, takımımızla özdeşleşerek adını sarı mirasımıza altın harflerle yazdıran kaptanımız Melih Mahmutoğlu, yeni sezonda da Fenerbahçemizin başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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