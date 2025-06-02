Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi
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Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile sezonun yorgunluğunu İspanya'nın ünlü tatil adası İbiza'da attı. Tekne turuna çıkan çift, romantik anlarıyla dikkat çekti. Suárez'in kalp emojili paylaşımı, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun bitmesiyle birlikte sevgilisi China Suárez ile tatile çıktı. Şampiyonluk kutlamaları için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan çift, daha sonra İspanya'ya geçerek kısa bir kaçamak yaptı.

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Ünlü ikili, tatil rotası olarak İbiza'yı tercih etti. Gözlerden uzak bir tekne turuna çıkan Icardi ile Suárez, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Aşk dolu anlarıyla dikkat çeken çift, objektiflere samimi görüntüler verdi.

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

China Suárez, Icardi ile geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak, aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Icardi' nin eşi Wanda Nara'nın aşk tazelemesine hiç gerek yok. çünkü devamlı taze kalıyor.

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Haber YorumlarıBozanlı:

mutlu olursunuz tek temennimiz budur.

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