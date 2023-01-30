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Tayfun Erdoğan... 'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA!'

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Tayfun Erdoğan... 'BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR YANIMDA!'

Üç çocuğu olan şarkıcı Emrah, büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır konuşmuyor. Nişanlanan oğlu, mutlu gününde babasının yanında olmamasına sitem etti.

Şarkıcı Emrah'ın uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, nişanlandı.

Erdoğan, nişan esnasında kahvesine tuz ektiği anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Biraz tuzu ve acısı eksikti kahvenin. Ben de tuzumu ektim."

Tayfun Erdoğan daha sonra babasının yanında olmamasını şu mesajla duyurdu:

"BİRAZ TUZU VE ACISI EKSİKTİ"

Babasıyla ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü isim, nişanlandığı ve kahvesine tuz ektiği anları sosyal medya hesabından, "Biraz tuzu ve acısı eksikti kahvenin.

Ben de tuzumu ektim" mesajıyla paylaştı. Videoya birçok yorum ve beğeni geldi.

Emrahın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı Yanımda baba yok, baba gibi adamlar var

"ASLANLAR GİBİ ABİLERİM ARKAMDA DURDU"

Emrah'ın yanında olmaması hakkında sitem dolu bir mesaj yayınlayan Tayfun, "Allah bana bu günleri gösterdi, şükürler olsun.

Aslanlar gibi abilerim arkamda durdu, ellerimden tuttu. Bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz.

Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik, Allah'ın emriyle yüzükleri taktık" ifadelerini kullandı.

Emrahın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı Yanımda baba yok, baba gibi adamlar var

"Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda."

1991 yılında doğan Tayfun Erdoğan'ın babasının Emrah olduğu DNA test sonucuyla belli olmuş,

Emrah, oğluna Bursa'da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair belge imzalatmıştı.,

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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