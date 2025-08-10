Tatlısu Köyü'nde Çilek ve Böğürtlen Festivali Coşkuyla Kutlandı

Tatlısu Köyü'nde Çilek ve Böğürtlen Festivali Coşkuyla Kutlandı
Erzincan'ın Tatlısu köyünde düzenlenen ikinci Çilek ve Böğürtlen Festivali, renkli görüntüler ve geleneksel müzikler eşliğinde gerçekleştirildi. Festivalde yöresel ürünler de tanıtıldı.

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde bu sene ikincisi düzenlenen Çilek ve Böğürtlen Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Tatlısu köyünde yetiştirilen ve kısa süre önce hasadı yapılan çilek ve böğürtlenin tanıtımı için düzenlenen festivalde Erzincan'a has diğer yöresel ürünlerde stantlarda yerini aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katıldığı festivalde Tatlısu köyü sakinleri bol bol çalınan müzik, söylenen türküler eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi.

Festival gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
