Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte uzun süredir MasterChef Türkiye jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yalnızca mutfaktaki ustalığıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemlerde genç sevgilisiyle yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren ünlü şef, bu kez tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

KARPUZLU AŞK POZU ÇOK KONUŞULDU

Somer Şef, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Canselin Tilbe Uslu ile birlikte çıktığı aşk tatilinden kareler paylaştı. Çiftin birlikte havuz başında verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü. Siyah bikinisi ve hasır şapkasıyla objektiflere poz veren Canselin Tilbe Uslu'nun, havuzda oturan Somer Sivrioğlu'na karpuz yedirdiği anlar, doğallıkları ve samimiyetleriyle takipçilerin beğenisini kazandı.

İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bu kareyle bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturdu. Tatil fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem romantik hem de eğlenceli bulundu.