Tatil sezonunu açan Birce Akalay, siyah bikinisiyle denize girerken görüntülendi
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Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli dizileriyle son günlerde sıkça adından söz ettiren Birce Akalay, tatil sezonunu açtı. Bodrum'a giden 38 yaşındaki güzel oyuncu, siyah bikinisiyle denize girerken görüntülendi.
Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Birce Akalay, yoğun iş temposunun ardından yaz sezonunu açtı. Birçok ünlü isim gibi havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan oyuncu, plajda objektiflere takıldı.
DÖVMELERİ VE FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Habertürk'te yer alan habere göre, sezonu Bodrum Bitez'de açan Akalay, siyah bikinisiyle denize girerken görüntülendi. Başarılı oyuncu deniz keyfinin yanı sıra iskelede arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Vücudunun çeşitli yerlerinde dövme bulunan 38 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.