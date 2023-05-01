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Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı

Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı

Magazin Haberleri

Fiziği ve oyunculuktaki performansıyla sık sık adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, tatil sezonunu açtı. Yoğun iş temposuna ara vererek Bodrum'a giden Tüzünataç, sosyal medya hesabından bikinili videosunu paylaştı.

Bu Kalp Seni Unutur mu?, Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fİ, Çİ, Dip ve Kurşun gibi birçok projede rol alan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyada geniş hayran kitlesi bulunan oyuncu, tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmedi.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren 38 yaşındaki güzel oyuncu, iş temposuna ara vererek Bodrum'a gitti. Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Tüzünataç, renkli bikinisiyle çektiği mini videosunu paylaştı. Doğallığıyla her daim dikkatleri üzerine çeken oyuncu paylaşımına da "Yaz sezonu açıldı" notunu ekledi.

Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı

Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı

Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Berrak Tüzünataç Magazin Haberler

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