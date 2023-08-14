Tartıştığı Resul Dindar'ın sahnesini basan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi

Artvin'de düzenlenen festivalde konser veren Demet Akalın ve Resul Dindar arasında tartışma çıktı. Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini öğrenen Dindar, "Ben buranın çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Dindar'ın sözlerine sinirlenen Akalın ise sahneye çıkarak sitem etti. Akalın, yaşanan gerginliğinden ardından sevenlerinden özür diledi.

TAKİPÇİLERİYLE DERTLEŞTİ

Resul Dindar'ın ardından sahneye çıkan Demet Akalın, şarkı arasında seyircilerle konuştu. Yaşanan gerginlikten sonra seyircilerden özür dileyen Akalın, "Sabahın 9'unda geldik. Benim sahne saatim 22.00, 20.30'dan beri otelde bekliyorum. Çünkü mankenlikten kalan lanet olası bir alışkanlığım var o da dakiklik. Gerginlikten dolayı kusura bakmayın. Ama isterdim ki ben misafirim ya... Neyse bir şey demeyeceğim" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN VE RESUL DİNDAR ARASINDA NE OLDU?

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00'de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi. Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar'ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

"BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM, BENİ TANIMAMIŞSIN"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir" dedi.

SAHNEYE GELEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Dindar'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.