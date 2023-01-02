Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarkan yılbaşında paraya para demedi! Şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazandı

Magazin Haberleri

Yeni yılı Kıbrıs'ta verdiği konserle karşılayan Tarkan'ın şarkı başına 475 bin TL para aldığı ileri sürüldü. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Tarkan tamı tamına 9 milyon TL kazandı.

Şarkıları ve danslarıyla yıllara damga vuran Megastar Tarkan, 2023'e Kıbrıs'ta verdiği konserle girdi. Sahne fiyatlarıyla adından sıkça söz ettiren Tarkan'ın yılbaşı gecesi kazandığı para da akıllara durgunluk verdi.

ŞARKI BAŞINA 475 BİN TL KAZANDI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yılbaşı gecesi paraya para demeyen Tarkan, şarkı başına 475 bin lira aldı. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Megastar, toplam 9 milyon TL kazandı. Öte yandan Tarkan'ı dinlemenin bedeli de dudak uçuklattı. Bir otelde sahne alan Tarkan'ı dinlemek ve 3 gece konaklamanın bedeli ise kişi başına 91 bin TL.

Tarkan yılbaşında paraya para demedi! Şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazandı

Tarkan yılbaşında paraya para demedi! Şarkı başına tamı tamına 475 bin TL kazandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tarkan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Turgay Söyler:

vergi daireleri kişi başı 100,000 TL verip Tarkanı dinleyen arkadaşların ödediği vergiyi bir kontrol etsin

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:

arkadaş bu nasıl bir hayattır ya paraya bak dinlemeye gidenlerin kazandıkları paraları hesap edemiyorum bilet kaç bin tl dir 9 milyon tl veriyorsa

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
bekir vural:

Bunun gibi beş para etmez kişileri dinleyip milyonlarca tl kazandırıyoruz. Hem cahil hem keriz bi milletiz.

Cevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title