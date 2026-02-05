Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, önceki akşam Tarkan'ın konserine katıldı. Konser öncesi kuliste Tarkan'ı ziyaret eden Emre, sanatçıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak paylaşımda kullanılan yoğun filtre, kısa sürede yeniden gündem oldu.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN FİLTREDEN VAZGEÇMEDİ

Sosyal medya paylaşımlarındaki filtre kullanımı nedeniyle sık sık eleştirilen Sevim Emre, geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına bağlanarak fotoğraflarında "çok az filtre" kullandığını savunmuş, "Siz yapmıyor musunuz?" sözleriyle kendini ifade etmişti.

Eleştirilerin devam etmesi üzerine Emre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Meyve veren ağaç taşlanır" diyerek kendisini eleştirenlere sert tepki göstermişti.

TARKAN'IN YANINDAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

81 yaşındaki Sevim Emre, tüm yorumlara rağmen Tarkan konserinden paylaştığı karede filtre kullanımını yine sürdürdü. Fotoğrafta, 52 yaşındaki Tarkan'ın yanında oldukça genç bir görünüm sergileyen Emre'nin paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.