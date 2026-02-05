Haberler

Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız

Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Güncelleme:
Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Tarkan konserinden yaptığı yeni paylaşımla filtre tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • Sevim Emre, Tarkan'ın konserinde sanatçıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
  • Sevim Emre, sosyal medya paylaşımlarında filtre kullanımı nedeniyle eleştirilere rağmen Tarkan'la fotoğrafında filtre kullandı.
  • Sevim Emre, Instagram'da 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek eleştirenlere tepki gösterdi.

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, önceki akşam Tarkan'ın konserine katıldı. Konser öncesi kuliste Tarkan'ı ziyaret eden Emre, sanatçıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak paylaşımda kullanılan yoğun filtre, kısa sürede yeniden gündem oldu.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN FİLTREDEN VAZGEÇMEDİ

Sosyal medya paylaşımlarındaki filtre kullanımı nedeniyle sık sık eleştirilen Sevim Emre, geçtiğimiz günlerde Gel Konuşalım programına bağlanarak fotoğraflarında "çok az filtre" kullandığını savunmuş, "Siz yapmıyor musunuz?" sözleriyle kendini ifade etmişti.

Eleştirilerin devam etmesi üzerine Emre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Meyve veren ağaç taşlanır" diyerek kendisini eleştirenlere sert tepki göstermişti.

TARKAN'IN YANINDAKİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

81 yaşındaki Sevim Emre, tüm yorumlara rağmen Tarkan konserinden paylaştığı karede filtre kullanımını yine sürdürdü. Fotoğrafta, 52 yaşındaki Tarkan'ın yanında oldukça genç bir görünüm sergileyen Emre'nin paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Yorumlar (5)

Uğur Deniz:

Artık yaşlandığını kabul et

Adolf Reinhardt:

Kadın doğası gereği her yaşta kadındır. Ve her zaman en güzel olmak ister.. bunda kadının doğasına aykırı bir durum yok.

çaça:

hep yapıyor bunu, yaşlandın kabul et artık

Cahil Avcısı:

yazık ya üzülüyorum bu kadına hiç etrafında bunu uyaracak biri yok mu milleti güldürme kendine diye?

bwxvpr7g7r:

Orhan baba da aynisi Esi de aynisi yöw kabul edin artik Yas oldu 85 is bitmistir Allah Allah

