Tarkan'ın sahnesine bu sefer Ajda Pekkan çıktı

Konser serisine devam eden megastar Tarkan, ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Sahneye son olarak ünlü şarkıcı Ajda Pekkan çıkarken, ikili "Yakar Geçerim" şarkısında düet yaptı.

Konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, bu sefer müzik dünyasının efsane ismi Ajda Pekkan'ı ağırladı. Binlerce hayranının alkışları eşliğinde sahneye çıkan Pekkan, Tarkan ile birlikte unutulmaz bir düete imza attı. İkilinin sergilediği sahne enerjisi ve uyumu gecenin en çok konuşulan anı oldu.

TARKAN VE AJDA PEKKAN DÜET YAPTI

Dev buluşmada sanatçılar, söz ve müziği Tarkan'a ait olan ve Ajda Pekkan'ın sesiyle hitleşen "Yakar Geçerim" şarkısını seslendirdi.

Yorumlar (1)

reşit bağcı:

Ne unutulmaz geceler buraya gidenler in çoğu yarın sokağa çıkar açız diye nümayiş yaparlar.bogazda malikanede villada oturular.köşe yazarlar viski yudumlayıp .kadının biri aç çocuklarını doyurmak için çöpten ekmek topluyor .

