Tarkan'ın sahnesine bu sefer Ajda Pekkan çıktı

Konser serisine hız kesmeden devam eden Tarkan, bu sefer müzik dünyasının efsane ismi Ajda Pekkan'ı ağırladı. Binlerce hayranının alkışları eşliğinde sahneye çıkan Pekkan, Tarkan ile birlikte unutulmaz bir düete imza attı. İkilinin sergilediği sahne enerjisi ve uyumu gecenin en çok konuşulan anı oldu.

TARKAN VE AJDA PEKKAN DÜET YAPTI

Dev buluşmada sanatçılar, söz ve müziği Tarkan'a ait olan ve Ajda Pekkan'ın sesiyle hitleşen "Yakar Geçerim" şarkısını seslendirdi.