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Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı

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Şarkılarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 7 yıllık aranın ardından Kuantum 51 adını verdiği 11. albümünü çıkardı. Yeni albümü için kesenin ağzını açan Tarkan, 20 milyon lira harcadı.

Şarkıları ve danslarıyla yıllara damga vuran Megastar Tarkan, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kuantum 51 adını verdiği albümünü dün hayranlarına sundu. Tarkan'ın 11. albümü için harcadığı miktar da ortaya çıktı.

4 STÜDYO KAPATTI

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 7 yıl aradan sonra albüm çıkaran Tarkan, aylar öncesinden çalışmalara başladı. 4 stüdyoyu eşzamanlı olarak kapatan ünlü isim, kliplerini çektiği 12 şarkılık albüm için 20 milyon lira harcadı. Tarkan'ın albümünde Vatanımsın, Sorma Gitsin, Enseyi Karartma, Çınar, Kalpte Savaş, Ayrılık Töreni, Darmaduman, Müteşekkir, Şerbetli, Olay, İllahlah ve Yo isminde şarkılar bulunuyor.

"İYİ ÇALIŞMALAR EKİP ÇALIŞMASIYLA MÜMKÜN"

Dün yayınlanan albümü için Instagram hesabından paylaşım yapan Tarkan, ekibine teşekkür ederek "Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü ne kadar doğru bir söz. Bu albümde bir kez daha anladım ki iyi sonuçlar ekip çalışmasıyla, kolektif iş birliktelikleriyle, yaratılan iyi sinerjilerle mümkün. Bu albümün oluşumunda emeği geçen herkese, tüm müzisyen ve ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (10)

Osman Öztürk:

izmir belediyesi ödemiştir. bşe para etmezsin ki neye harcadın.

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Gjerj Kastoroiti:

kim nederse desin adam çizgiyi bozmadı megastar

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Murat Celik:

İzmir Belediyesi'nin canı sağ olsun adama milyonları kazandırdı

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Free Palestine:

Tatlı su duyarlısı mega balonumuz!

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Ejderha Dövmeli Herif:

Tüm albümleri evimde var. Artık cd olmadığına göre netten dinleyecez. Bunuda alıcam. Tarkanı çekemeyenler zaten bizi bu hale getiren tayfa onun için kaale alıncak tipler değilsiniz.

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Sefa:

hatittir

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İsmail Sari:

ne olacakki izmir belediyesi 2 saatlik bir konsere veriyor o parayı

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Mahmut Çebi:

20 milyon harcamış bu kadar bu harcanmış parayı geri rize'deki fakirlere dağıtsa ne olurdu yani çok ayıp

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Ozgur Free:

en berbat tarkan albümü olmuş

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Ahmet Legolas:

Bana 20 lira verse daha güzel albüm çıkarırdım rezalet ötesi olmuş..

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