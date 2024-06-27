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Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

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Başrol olduğu Sakla Beni dizisi final yaptıktan sonra oğluyla Tanzanya'ya tatile giden Ceyda Düvenci, uzun yıllardır kısa kullandığı saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı.

Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, yoğun iş temposuna ara vererek yaz tatili için oğluyla Tanzanya'ya gitti. Tatilin tadını çıkaran Düvenci, bir de imaj değişikliğine gitti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAM NOT ALDI

Uzun yıllardır saçlarını sarı ve kısa şekilde kullanan Ceyda Düvenci, tatilde Afrika örgüsü yaptırdı. Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu "Hiç denememiştim saçlarımı böyle. Hep merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Sonrası, öncesi.. Çılgın tatilin son günleri" notunu düştü. Düvenci'nin yeni imajı, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ Atacan, Melek Mosso ve Işın Karaca'dan tam not aldı.

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı...

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Tanzanya'da tatil yapan Ceyda Düvenci, saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ceyda Düvenci Sakla Beni Tanzanya Afrika Tatil Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (26)

Orhan Azar:

Bu haber için ekibinize çok teşekkür ederim okadar çok merak ediyorduk ki derken haberi gördük ve içimiz rahatladı emeği geçen herkesten allah razı olsun

507
8
yanıtYanıtla
Kent Blue:

Bu haberden sonra enflasyon tek haneye düşer, döviz altın düşüşe geçer diye düşünüyorum

yanıt151
yanıt6
YalancıSavar:

Ken Blue, enflasyon düşer altın döviz diyorsun da baksana milletin hayran olup star yıldız yaptığı insanlar memleketyin parasını başka yerlerde harcıyo

yanıt32
yanıt3
Dağıstan:

Yenilenmek iyidir , değişik yüzler , mekanlar...

yanıt3
yanıt3
Ahmed Kokten:

Dünyada neler oluyormuş diye düşünüyordum bende

yanıt12
yanıt1
Abdullah KARAMAN:

şimdi bu haber mi???

212
5
yanıtYanıtla
Mehmet Sarıçizme:

işte habercilik budur

187
3
yanıtYanıtla
İsmail Kor:

ne büyük haber yahu

164
3
yanıtYanıtla
Fikirsiz Fikri:

BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM SAYENİZDE

141
1
yanıtYanıtla
Kerim Köroğlu:

BÜYÜK OLAYYY

130
3
yanıtYanıtla
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