Tanyeli,,, 'AMELİYATIM İYİ GEÇTİ, 8 HAFTA SONRA BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM!'

Tanyeli'den geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü isimi, tedavi için hastaneye yatırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatacağını duyuran Tanyeli’den operasyon sonrası bilgilendirme geldi.

51 yaşındaki oryantal Tanyeli, verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyor. Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, Türkiye'ye mide ameliyatı olmak için dönmüştü.

Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkılmıştı.

KEMOTERAPİYE BAŞLAMIŞTI

Ünlü oryantal, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı.

"YENECEĞİME İNANIYORUM"

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen Tanyeli'nin İstanbul'daki tedavisi, geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Dansçının tedavisinin devamı için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.

İKİ GÜN ÖNCE AMELİYAT OLACAĞINI DUYURDU

21 Ekim Cumartesi gecesi Küba'ya uçan 52 yaşındaki Tanyeli'ye geçtiğimiz ay Türkiye'ye dönmüştü. Küba'daki tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a dönen ünlü isim, iki gün önce ameliyat olacağını duyurmuştu.

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Bir süredir yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki gün ameliyat oldu. Eski sağlıklı günlerine kavuşmak için büyük mücadele veren ünlü isim, ameliyattan sonra son sağlık durumunu anlattı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tanyeli, ameliyatın iyi geçtiğini söyledi:

Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri.

Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı.